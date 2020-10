Waltershausen: Markttreiben auf Schloss Tenneberg

Mittelalterliches Markttreiben wie zu Luthers Zeiten verspricht die Veranstaltung an diesem Wochenende, 31. Oktober und 1. November, auf Schloss Tenneberg in Waltershausen. Geöffnet ist er am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Einen Mittelaltermarkt mit etwa 30 Ständen, mit Musik, Gaukelei und Zauberei gestaltet die Agentur Sündenfrei aus Nordsachsen, die sonst eigentlich beim Reformationsmarkt in Wittenberg unterhält. Durch die Absage der Veranstaltungen dort hat sich ein Teil des Trosses auf den Weg nach Thüringen gemacht. Für den Markt auf Schloss Tenneberg gibt es ein Hygienekonzept.

Marktmeister Thomas Zierfuß schlüpft in das Gewand des Pestarztes und wird umherziehen um die Besucher auf die Hygieneregeln hinzuweisen. „Wenn meine Glocke dreimal schrillt, so stehen die Leute zu dicht beieinander. Mit Weihrauch und einer lauten Rassel werde ich sie auseinanderjagen“, sagt Zierfuß.

Es gibt Handwerk zum Anschauen sowie Stände mit Zwiebeln und Zwiebelzöpfen. Dabei sein werden unter anderem Feuer-Gaukler Rothar, der Barde und Comedian Schabernackkrakeel und die Spielleute Duo Obscurum.

Für Besucher, die nicht gut zu Fuß sind, gibt es einen Shuttlebus von der Einfahrt zum Bodelschwinghof bis zum Schloss und zurück. Die Nutzung kostet einen Euro. Im Bus muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Tickets für 6 Euro pro Erwachsenem und 3 Euro pro Kind gibt es vorab online unter www.suendenfrei.tv sowie jeweils zwei Euro teurer an der Tageskasse.