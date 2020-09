Wandersleben: Unerhörtes Erbe in St.-Petri-Kirche

Wandersleben. Barbara Stellbrink-Kesy stellt am 16. September ihr Buch Unerhörtes Erbe um 20 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Wandersleben vor.

Persönliche Schicksale, verwoben mit den Ereignissen einer bestimmten Epoche, können die Vergangenheit verständlicher machen. Darum bemüht sich die in Lübeck lebende Autorin Barbara Stellbrink-Kesy in ihrem Buch Unerhörtes Erbe, das sie am 16. September um 20 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Wandersleben vorstellt.