Warten auf Erntehelfer aus Südosteuropa

Auf Erntehelfer aus Ost- oder Südosteuropa werden die Landwirtschaftsbetriebe im Fahner Land diese Saison wohl lange warten müssen. Noch reagiert Fahner-Obst-Geschäftsführer Jörg Dornberger vergleichsweise entspannt auf die Botschaft, dass wegen der Corona-Krise vorerst keine ausländischen Saisonkräfte zur nun einsetzenden Spargelernte einreisen dürfen. „Weil wir keinen Spargel anbauen.“ Der Spargel auf dem kleinen Feld der Fahner Gold e.G. werde vormittags mit eigenen Leuten gestochen.

Aber mit Beginn der Kirschernte im Juni werden im Fahner Land Erntehelfer im großen Stil benötigt. Dann unterstützen in der Regel etwa 300 ausländische Arbeitskräfte die derzeit 200 Mitarbeiter – so sie dann einreisen dürfen. „Wir hoffen, dass bis dahin eine Lösung gefunden wird“, sagt Dornberger. Momentan sei aber an den Einreisebestimmungen wenig zu ändern.

Dafür läuft jetzt der Apfelverkauf gut. Der Absatz habe mit Ankündigung der Restriktionen spürbar angezogen. Die schlechte Nachricht für die Fahner-Landwirte in dem Zusammenhang: Ihre Apfelernte war vergangenes Jahr dürftig ausgefallen. Momentan würden die Lagerbestände abgebaut. Die Depots seien fast leer. Das sei aber keine Folge der Corona-Krise, sondern der schlechten Ernte des vergangenen Jahres, betont er. Sonst habe der Vorrat bis zur neu einsetzenden Ernte gehalten.

Die Gierstädter haben ihr traditionelles Blütenfest, das üblicherweise am letzten April-Wochenende gefeiert wird, noch nicht abgesagt. Ihre Hoffnung besagt: Sollte am 19./20. April entschieden werden, dass Thüringen ab 20. April wieder im normalen Modus arbeitet, findet am 25./26. April das Blütenfest statt.

Für Neufrankenroda und das Blütenfest von Siloah, das zeitgleich ausgerichtet werden sollte, schließt das Pfarrer Christian Schaube aus: „Wir haben schon abgesagt.“ Die Arbeiten auf den Siloah-Baustellen kommen zwar gut voran, doch in den Herbergen sei null Betrieb. Sprich: Es sind keine Saison-Helfer da.

Bei Fahner laufe der Betrieb bisher ganz normal weiter. Dornberger: „Wir arbeiten traditionell ohnehin in kleinen Gruppen.“ Derzeit beschneiden etwa 20 Gruppen die Bäume der Obst-Plantagen.

Karl-Walter Hecht von der Agrargesellschaft Herbsleben zeigt auf ein 15 Hektar großes Feld am Rande des Ortes. Hier vermietet das Unternehmen in der Corona-Krise zum ersten Mal Spargelparzellen. Es gab bereits etliche Anfragen von Interessierten. Die Idee war entstanden, nachdem Hecht von einer Frau gefragt worden war, ob sie ein Stückchen Feld mieten könne, weil sie wegen Kurzarbeit Zeit habe. „Ich habe dann überlegt, wie man das unternehmerisch aufziehen könnte“ , erklärt der Landwirt. Eine Parzelle ist ein Spargeldamm und 300 Meter lang. Die Kosten: 225 Euro. Laut Hecht kommt das Unternehmen selbst bei der Vermietung mit einer schwarzen Null heraus. Denn allein ein Hektar kostet 10.000 Euro, um das Feld für die Ernte herzustellen. Nicht eingerechnet sind dabei die Ausgaben für die Landwirtschaftstechnik.

Mit den Mietern soll ein Vertrag geschlossen werden für die gesamte Spargelzeit, die am 24. Juni endet. Dazu gibt es eine Ernte-Einweisung. „Weil man mindestens fünf Kilogramm täglich pro Parzelle rausholen kann, wird sich die Gesamternte auf rund 300 Kilogramm belaufen“ , überschlägt Hecht. Wenn die Nächte wärmer sind, können die täglichen Erträge auch zweistellig werden. Der Spargel wird zum Teil grün oder violette Färbungen haben, denn die Dämme sind nicht mit Folie abgedeckt. „Das wollten wir den Mietern nicht antun“, verweist Hecht darauf, dass sonst die Ernte noch größer werde. Er selbst mag den violetten Spargel lieber, weil er geschmacksintensiver durch die Chlorophyll-Bildung ist. Der Handel will dennoch den weißen.

Auf den anderen Feldern will das Unternehmen den Spargel selbst ernten. Wobei Karl-Walter Hecht davon ausgeht, dass ein Teil des Edelgemüses in der Erde bleiben wird, weil Erntehelfer fehlen. „Das bedeutet einen großen wirtschaftlichen Einschnitt“ , so Hecht. Das Spargelfest am 23. und 24. Mai ist bereits abgesagt.