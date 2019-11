Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasser bringt Modellauto zum Laufen

Beinahe rollt das Modellfahrzeug vom Tisch. Hannes und Tristan müssen es zurückhalten, damit es nicht abstürzt. Und der Antrieb kommt allein aus einem Wasserglas und ein paar Kabeln. Was dahinter steckt, erklärt den Fünftklässlern am Mittwoch Berthold Bley. Der Vorsitzende des Vereins Solar-Dorf Kettmannshausen im Ilm-Kreis organisiert im Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha einen Projekttag.

Kindern Technik näher zu bringen, vor allem jene, die Motoren umweltschonend antreibt, ist das Ziel des Vereins aus Kettmannshausen. Funktionieren soll das mit Modellen wie dem Auto, das Hannes und Tristan zum Laufen gebracht haben. Anhand des Gefährts erklärt Berthold Bley, wie Elektrolyse funktioniert. So wird ein Akku aufgeladen, der das Modellauto antreibt.

An einem anderen Tisch strampelt ein hölzerner Radfahrer, während Schüler eine Solarzelle in das Licht einer Lampe halten. An anderen Tischen hakt es noch etwas, der E-Biker steht still bis auch die letzte Mutter festgezogen ist. Wenn das Männchen dann in die Pedale tritt, sind die Schüler begeistert. Sie zählen die Umdrehungen der Räder und notieren sie an der Tafel, eine Arbeitsgruppe übertrifft die nächste.

Verein stellt Technik bereit

Im Nachbarraum inspizieren die Schüler, was der 3D-Drucker produziert hat: Einen Fisch, bestehend aus ineinandergeketteten Kunststoffteilen, hat das Gerät nach einigen Minuten hervorgebracht. Um so etwas selbst zu konstruieren, müssen die Schüler ihre Geometriekenntnisse anwenden. Den Anfang machen sie jedoch mit etwas Simplen: Sie erstellen den Bauplan für die Räder eines Modellautos am Computer. Auch die Laptops, an denen die Kinder arbeiten, hat der Solar-Dorf-Verein mitgebracht.

Der Projekttag am Gustav-Freytag-Gymnasium wird vom Thüringer Ministerium für Umwelt finanziert. So klappt das nicht an allen Schulen, die Berthold Bley besucht. Oft steuern Schulfördervereine und die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen Geld bei. In rund 200 Schulen in Thüringen und Berlin ist der Verein jährlich zu Gast.