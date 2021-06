Wegen Alkohol und Drogen am Steuer im Raum Gotha aus dem Verkehr gezogen

Verkehrskontrollen gab es in der Nacht zum 7. Juni in Molschleben, Gotha und Leina (Symbolbild)

Gotha Die Polizei führte in der Nacht auf Montag mehrere Verkehrskontrollen in und um Gotha durch. Für vier Autofahrer war die Fahrt beendet.

In der Nacht auf Montag führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen im Raum Gotha durch. In Molschleben wurde ein 20-jähriger Daimlerfahrer kontrolliert und in Gotha ein 21-jähriger Mercedesfahrer. Beide Fahrzeugführer wurden positiv auf Cannabis getestet. Zu Beweiszwecken wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt.

In der Kindleber Straße in Gotha stellten die Beamten bei einer 37-jährigen VW-Fahrerin einen Alkoholwert von 0,5 Promille fest. In Leina geriet ein 29-Jähriger mit seinem Skoda in eine Verkehrskontrolle. Er konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen und hatte 1,13 Promille. Ermittlungsverfahren gegen alle vier Fahrzeugfahrer wurden eingeleitet.