Weihnachtsbaum-Verkauf statt Zirkus-Gastspiel in Gotha

Gotha. Eine Artistenfamilie bietet in Gotha statt Comedy-Nummer und Handstandartistik Tannen und Fichten an.

Die Corona-Pandemie trifft die Veranstaltungsbranche und damit auch Artist in diesem Winter wieder besonders hart. So fällt für den Zirkus Busch aus Erfurt der geplante Weihnachtszirkus in Gotha zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer. Deswegen bieten Artist Heinrich Frank und seine Familie wieder einen Weihnachtsbaumverkauf an der Parkstraße an, das bis einschließlich 23. Dezember.

„Für einen Zirkus ist die Corona-Pandemie eine Katastrophe. Wir haben keinen einzigen Cent durch ein Gastspiel im Sommer verdient. Viele von unseren Tieren mussten wir schon verkaufen“, erklärt Frank. „Aber wir geben nicht auf und wir betteln auch nicht.“ Statt Comedy-Nummer und Handstandartistik müsse nun mit Verkauf von Weihnachtsbäumen etwas Geld im Winter zu verdienen.