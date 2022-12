Weihnachtsmärkte und Baumschlagen im Kreis Gotha: Von der Märchenhöhle bis zur Waldweihnacht

Kreis Gotha. Am vierten Adventswochenende öffnen in Schwabhausen, Crawinkel, Ohrdruf und in Tambach-Dietharz die Weihnachtsmärkte.

Das vierte Adventswochenende steht vor der Tür. Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. Sich auf das Fest einstimmen kann man auch an diesem Wochenende auf den Weihnachtsmärkten im Landkreis Gotha. Wir haben eine Übersicht:

Schwabhausen

Die Interessengemeinschaft Schwabhausen veranstaltet am Freitag, 16. Dezember, ab 16 Uhr einen Weihnachtsmarkt. Nach der Ankunft des Weihnachtsmannes erfolgt eine kleine Andacht in der Sankt-Trinitatis-Kirche. Im Anschluss öffnen die zahlreichen Marktstände rund um die Kirche. Für Kinder gibt es einen Märchenwald und eine Märchenhöhle sowie andere Überraschungen.

Am Sonntag, 18. Dezember, wird um 11 Uhr mit einem Adventsgottesdienst der zweite Teil des Weihnachtsmarktes eröffnet. Schwabhäuser Vereine sind mit vielen Ständen vertreten und sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

Crawinkel

Zum ersten Mal veranstaltet der Kirmesverein Crawinkel gemeinsam mit weiteren Vereinen aus dem Ort einen Weihnachtsmarkt vor der Alten Mühle. Dieser öffnet am Samstag, 17. Dezember, um 15 Uhr. Weihnachtliche Stimmung verbreitet ab 17.30 Uhr das Linus-Quartett. Neben herzhaften Spezialitäten wie Kartoffelpuffer, geräucherten Forellen und Gebratenem gibt es jede Menge süße Kleinigkeiten, wie selbst hergestellter Honig oder Schokofrüchte. Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, wird an den Bastelständen für Groß und Klein fündig. Der Weihnachtsmann will die Kinder mit einer magischen Märchenstunde überraschen.

Tambach-Dietharz

Die Waldweihnacht am Nesselberg bei Tambach-Dietharz wird am Samstag, 17. Dezember, begangen. Der Traditionsverein „Herzoghäuschen am Nesselberg“ lädt ab 14 Uhr die Besucher ein, einen Blick in die wiedererstandene Wanderhütte zu werfen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für weihnachtliche Stimmung sorgen die Jagdhornbläser und die Gruppe Deep Dive, teilt der Veranstalter mit. Für die kleinen Gäste steht eine Mal- und Bastelecke bereit und wer weiß, vielleicht schaut auch der Weihnachtsmann mal vorbei...

Ohrdruf

Der Ohrdrufer Bahnhof ist am Samstag, 17. Dezember, weihnachtlich geschmückt. Denn dort findet ab 10 Uhr ein kleiner Weihnachts- und Trödelmarkt statt. Eine Feldküche sorgt bei kalten Temperaturen für warme Speisen und Getränke, so die Veranstalter.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am Sonntag, 18. Dezember, in Ohrdruf erwartet. Thüringer Pfadfinder bringen das Licht um 16 Uhr in die Trinitatiskirche. Nach einer Andacht kann das Friedenslicht von jedem mit seiner mitgebrachten Laterne nach Hause genommen werden.

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Frieden beginnt auch mit Dir!“

Finsterbergen

Das Forstamt Finsterbergen bietet am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 15 Uhr, ein Weihnachtsbaumschlagen für die ganze Familie an. Wer seinen Baum selbst frisch fällen will, sollte den Abzweig der Bundesstraße 88 von Georgenthal nach Tambach-Dietharz nutzen, dann links am Parkplatz „Teiler“ und dort der Ausschilderung folgen.