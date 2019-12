Weitere Residenz für Senioren in Gotha geplant

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Residenz für Senioren in Gotha geplant

Der Stadtrat Gotha soll in seiner Sitzung am Mittwoch, dem 4. Dezember, auch über das Aufstellen eines Bebauungsplanes für das Wohngebiet Salzgitterstraße im Ortsteil Siebleben entscheiden. Es handelt sich dabei um eine Fläche zwischen der mehrgeschossigen Bebauung der Clara-Zetkin-Straße und der Bertha-Schneyer-Straße. Das Grundstück wurde bis Anfang der 1990er-Jahre für wohnnahe Kleingärten genutzt. Seitdem liegt die Fläche brach. Das Baugesetzbuch biete durch das Aufstellen eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung die Möglichkeit, erschlossene Grundstücke nachzunutzen, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. Das entspreche den Zielen der Bauleitplanung und sei auch hinsichtlich des Klimaschutzes zu begrüßen, weil keine neuen Flächen erschlossen werden müssen.

Für das Wohngebiet gebe es einen Investor. Er beabsichtigt laut Stadtverwaltung, eine Seniorenresidenz mit etwa 80 Plätzen sowie ungefähr 80 Wohnungen mit Service für Senioren, aufgegliedert in insgesamt drei Baukörper, zu errichten. Die Erschließung erfolge über die Salzgitterstraße.

Der Stadtrat tagt am 4. Dezember, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Gotha.