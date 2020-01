Weniger Einsätze für Gothas Feuerwehren

Blickt Andreas Ritter, Leiter des Brandschutzamtes Gotha, auf 2019 zurück, spricht er von einem durchschnittlichen Jahr. „Wir hatten keinen Sturm und kein Hochwasser und die Zahl der Einsätze ist mit 1055 im Stadtgebiet weiter zurückgegangen“, sagt er.

Vorbeugender Brandschutz wirkt

Die Stadt Gotha unterhält eine Berufsfeuerwehr mit 34 hauptamtlichen Brandschützern, die mit den fünf Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Siebleben, Boilstädt, Sundhausen und Uelleben zusammenarbeitet, die sich mit ihren 116 Mitgliedern in zwei Löschzüge gliedern. So ist gewährleistet, dass die Berufsfeuerwehr bei größeren Einsatz Verstärkung hat und die Wache abgesichert wird.

„Weniger Einsätze bedeuten, dass der vorbeugende Brandschutz wirkt“, findet Gothas Feuerwehrchef. „Und es gibt auch weniger Verkehrsunfälle und weniger schwere Unfälle. Allerdings wird es für uns manchmal schwieriger, angesichts immer mehr Technik in den Fahrzeugen, die Verletzten zu bergen.“ Erfreulich sei, dass 2019 keine Feuerwehrleute verletzt worden sind.

Fehlalarme werden bei Polizei angezeigt

Von 134 Bränden im vergangenen Jahr waren 116 Kleinbrände. „Außerdem haben wir 17 mittelgroße und einen Großbrand – in einem leerstehenden Wohnhaus in der Brückenstraße – gelöscht“, berichtet Andreas Ritter. 50 Menschen retteten die Feuerwehrleute durch Treppenhäuser – oft mit Fluchthauben, die vor Rauch schützen. 23 Personen wurden bei Bränden verletzt.

Immer wieder ärgerlich seien Fehlalarme: „Böswillige Alarmierungen hatten fast ausschließlich die missbräuchliche Verwendung von Alarmierungstechnik bei automatischen Brandmeldeanlagen als Ursache“, sagt der Feuerwehr-Chef. Diese Fehleinsätze würden auch bei der Polizei angezeigt und könnten dem Verursacher – je nach Aufwand der Feuerwehr – teuer zu stehen kommen.

Tag der offenen Tür bietet Einblicke in Feuerwehrarbeit

Das zweite trockene Jahr in Folge habe in Gotha keine Probleme bereitet. „Wir hatten zwar 16 Flächenbrände, aber keine größeren Schadenfeuer.“ Doch der Leiter des Brandschutzamtes weiß: „Wenn das Wetter so bleibt, wird die Gefahr größer. Darauf müssen wir uns vorbereiten.“ So habe die Siebleber Feuerwehr an einer Waldbrandübung teilgenommen. Extra Technik werde nicht vorgesehen. Da verlasse man sich auf nachbarschaftliche Unterstützung. „Hilfreich ist aber auch unser neues Tanklöschfahrzeug, mit dem wir mehr Wasser als bisher an Einsatzorte bringen.“

Technische Hilfeleistungen machen nach wie vor deutlich mehr Einsätze als bei Bränden für die Feuerwehren aus. 753 Alarmierungen gab es 2019. Dazu gehören Verkehrsunfälle, das Retten und Bergen von Tieren sowie Türöffnungen bei akuter Gefahr. Letzteres sei für die Feuerwehrleute nicht immer leicht, denn oft müssten auch Tote geborgen werden – 15 waren es 2019, sechs weniger als im Jahr zuvor.

Für dieses Jahr kündigt Andreas Ritter wieder einen Tag der offenen Tür bei der Berufsfeuerwehr an, wobei die meiste Werbung für eine Mitarbeit in den Feuerwehren selbst gemacht werde, auch dank der guten Arbeit der Gothaer Jugendfeuerwehr. Die hatte zum Jahresende 70 Mitglieder – zehn mehr als im Vorjahr.