Weniger Termine, mehr Spendenwille

Wenn es einen Grund gibt, in diesen Tagen das Haus zu verlassen, dann um anderen zu helfen. Das beweisen die Friedrichrodaer, die am Dienstagabend zur Blutspende des Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) gekommen sind. Im Brauhaus der Kleinstadt und zeitweise bis hinaus auf die Straße reihen sie sich in eine Schlage ein – mit reichlich Abstand natürlich. Der Coronavirus verlangt Spendern und Helfern derzeit doppelte Vorsicht ab.

Bereits am Eingang warnt ein Aushang vor dem Betreten, wenn die Spender sich nicht vollkommen gesund fühlen. Auch ein Auslandsaufenthalt in den vergangenen sechs Monate schließt eine Spende aus. Gerade Urlaubsrückkehrer aus Italien waren zuletzt positiv auf den Virus getestet worden. Doch vor allem wer sich kürzlich außerhalb von Europa aufgehalten hat, kommt nicht für die Spende infrage.

Drinnen werden dieselben Fragen noch mehrmals von den Mitarbeitern gestellt, während sie Mundschutz verteilen und mit einem kontaktlosen Fieberthermometer die Temperatur der Spender messen. Mit allen Mitteln wollen sie verhindern, dass ein Infizierter vordringt und, wenn auch unwissentlich, andere ansteckt. Eine junge Frau mit erhöhter Temperatur wird wieder weggeschickt.

Blutspendedienste stehen momentan besonders unter Beobachtung, sind sonst doch Ansammlungen von Menschen und derart enger Kontakt zueinander verboten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Das Risiko der Infizierung bei einem Blutspendetermin sei jedoch nicht vergleichbar mit den Ansteckungsmöglichkeiten bei öffentlichen Terminen. Und auf Blutspenden lässt sich nicht verzichten, stellt Susanne Brunner klar, die die Unternehmenskommunikation der ITMS leitet. Vor allem in der Notfallversorgung werden die Konserven für Operationen benötigt, doch auch für Therapien wird gespendetes Blut genutzt. Besonders Krebspatienten sind auf Blutspenden angewiesen.

Corona wird nicht über das Blut übertragen

Glücklicherweise werde der Virus nicht über das Blut übertragen. Das wird auch bei der Blutspende in Friedrichroda klar: Die Spender werden von Etappe zu Etappe begleitet. Mehr Mitarbeiter als üblich sind derzeit bei den Terminen zugegen, um die Abläufe zu koordinieren. Selbstverständlich sind Desinfektionsmittel und ein eigener Stift zum Ausfüllen des Fragebogens. Bis die Spender schließlich auf der Liege Platz genommen haben, ist oft schon eine Stunde vergangen.

Derweil stellen sich neu dazugekommene an, überrascht vom Andrang. Für kaum einen ist es die erste Blutspende, das letzte Mal ist für manche Jahre her. Doch gerade jetzt, gerade weil wegen der Pandemie, der allgegenwärtigen Gefahr, haben sie ihren Spendenausweis wieder herausgekramt. Die Mitarbeiter erkennen: Mit dem pünktlichen Feierabend wird es heute nichts.

Mit dem Aufkommen des Coronavirus sei das Interesse an der Blutspende deutlich gestiegen, sagt Susanne Brunner. Allerdings müsse das ITMS um jeden Blutspende-Veranstaltung bangen. Täglich werden sie in ganz Thüringen angesetzt, doch die Lokalitäten – meist sind es Schulen, Gaststätten, Feuerwehrgebäude und Seniorenheime – sind nun oft geschlossen oder blockiert. Von 47 Terminen in der vergangenen Woche konnten sechs nicht durchgeführt werden. Von 53 Veranstaltungen in dieser Woche mussten acht abgesagt werden. Dafür würden die verbleibenden Termine besser besucht.

Die Telefone des ITMS stehen in diesen Tagen kaum still. Viele Menschen rufen an und versichern sich, dass die Spende stattfindet. Auf eine solche Bereitschaft hofft das Institut auch weiterhin, denn die Blutkonserven werden deutschlandweit ausgeliefert. Einen Vorrat anzulegen, lohnt sich nicht, denn die Konserven können nur begrenzt gelagert werden. Auf Blutspende kann also nicht verzichtet werden, auch wenn die Zahl der Corona-Infektionen weiter steigt.

Im Landkreis Gotha kann beim Haema Blutspendezentrum und beim Deutschen Roten Kreuz Blut gespendet werden. Die jeweiligen aktuellen Termine stehen im unteren Bereich der zweiten Lokalseite. Für Donnerstag, 26. März, stehen zum Beispiel drei Termine an.