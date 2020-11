Weniger Umsatz in Betrieben mit Beteiligung des Kreises Gotha

Der Kreis war 2019 an vier Kapitalgesellschaften unmittelbar beteiligt: für Internate, an den Verkehrsgesellschaften RVG, NVG und Waldbahn mit 143 Mitarbeitern. Im Jahr zuvor waren es 150. Sie erzielten Umsätze von 15,3 Millionen Euro (2018: 21,3 Millionen Euro). Der Rückgang resultiere aus der Einstellung des operativen Geschäfts der RVG und Umstellung des Busverkehrs zum 30. Juni 2019, so Landrat Onno Eckert (SPD).