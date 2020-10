Werksverkauf von Storck verlässt Ohrdruf

In der Bahnhofstraße 38 in Georgenthal wird seit Wochen gearbeitet. An der Einfahrt zum ehemaligen Nahkauf pflastern Mitarbeiter der Tüttleber Baufirma Hans-Jörg-Klein neu. Sie erweitern die Einfahrt auf die für Busse nötige Breite. Am Westende des Parkplatzes entstehen zusätzliche Parkplätze, ebenfalls für Busse. Im Gebäude ist neuer Fußbodenbelag verlegt. Mitarbeiter der Frienstädter Firma Messebau Beyer bringen Verkleidungsplatten an.

Am 11. November soll hier der Werksverkauf der August Storck KG aus Berlin, die im Gewerbegebiet Ohrdruf ein Werk betreibt, mit 280 Quadratmeter Verkaufsfläche statt zuvor 100 Quadratmeter neu eröffnen. Es gebe aber kein Fest, um Menschenansammlungen zu vermeiden, teilt Storck mit. Noch ist der Werksverkauf nahe der Fabrikhallen an der Herrenhöfer Landstraße offenbar beliebt, denn da infolge der Corona-Maßnahmen nur eine begrenzte Zahl Kunden den Laden betreten darf, steht eine Schlange. Kunden kommen mit großen Tüten voller Süßigkeiten hinaus. Weiterer neuer Mieter Die Herrenhöfer Landstraße ist keine Durchfahrtsstraße, die viel von Touristen genutzt würde. Dennoch finden viele Menschen den Weg zum Werksverkauf. Es könnten noch mehr werden. Dort, wo die Schlange beginnt, kündet bereits ein Schild vom bevorstehenden Umzug. Ab 11. November hätte dann die Backwaren- und Konditorfiliale dort wieder Nachbarn. Etwa ein Jahr lang, nach Schließung des Nahkauf-Supermarktes, stand der größte Teil des Gebäudes leer. Nun solle es neben dem Storck-Werksverkauf noch einen weiteren neuen Mieter geben. Wer es sein wird, stehe noch nicht endgültig fest. Es gehe jedoch auch um Handel. Den Umbau des Umfeldes und die neue Inneneinrichtung organisiert der Immobilienbesitzer, die Lickert-Gruppe aus Karlsruhe und nutzt dabei hiesige Firmen. Lickert ist laut Webpräsenz auf Projektentwicklung und Bestandsverwaltung von Immobilien spezialisiert. Wirtschaftsförderung wollte Standort in der Stadt Bedauert wird der Umzug von der Ohrdrufer Stadtverwaltung, wie Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) bestätigt. In den zurückliegenden Monaten seien große Anstrengungen unternommen wurden, um das Unternehmen von einem Standort in der Stadt Ohrdruf zu überzeugen. So habe im vergangenen Jahr das städtische Amt für Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Bürgermeister ein Konzept für eine „Storck-Erlebniswelt“ in der Ohrdrufer Innenstadt erarbeitet, um einerseits der Firma Storck eine ortsansässige Lösung zu bieten, gleichzeitig auch die Ohrdrufer Innenstadt mit einem besonderen Highlight weiter zu beleben, teilt die Stadtverwaltung auf einer ihr zugehörigen Facebook-Seite mit. Doch aus Sicht des Unternehmens sei ein solches Projekt in der Ohrdrufer Innenstadt nicht wirtschaftlich. Durch die Lage an einer viel befahrenen Straße, gute Parkplätze und Zufahrten zum Anliefern sowie die Nachbarschaft zu Werksverkäufen anderer Hersteller punktete Georgenthal. Die Stadtverwaltung bedauere die Entscheidung, müsse sie aber schweren Herzens akzeptieren. Der sonst guten Zusammenarbeit mit Storck tue dies keinen Abbruch, so Schambach. Der Hersteller unterstützt die Stadt oft bei Veranstaltungen.