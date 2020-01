Ohrdruf. Stadt verteilt den Jahresplaner an alle Haushalte.

Wichtige Termine stehen in Ohrdruf schon im Kalender

Stimmungsvolle Fotos aus Ohrdruf und seinen Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis sowie aus Luisenthal, für das Ohrdruf erfüllende Gemeinde ist, begleiten die Bewohner dieser Orte durchs Jahr 2020. Die Stadt hat einen per Inseraten finanzierten Kalender herausgegeben, der an an alle Haushalte verteilt worden ist, informierte Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister.

Wilfried Nitsche, Manfred Ständer, Antje Stein und Stefan Schambach haben Bilder zur Verfügung gestellt. Der Kalender besitzt einen Mehrwert, denn unter jedem Monatsbild sind die – bisher bekannten – Veranstaltungstermine aufgelistet. Der Februar wird vom Fasching dominiert, unter anderem ist dort der Faschingsumzug in Wölfis am 23. Februar um 14 Uhr vorgemerkt.