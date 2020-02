Winterstein. Die Vollsperrung in der Liebensteiner Straße in Winterstein erfolgt voraussichtlich im Verlauf der 14. Kalenderwoche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Baustelle in Winterstein

Die umfangreichen Bauarbeiten zum Entschärfen von Engstellen, zur Sanierung von Stützwänden zur Emse und zur vorsorglichen Verlegung von Abwasserkanälen und Versorgungsleitungen im Waltershäuser Ortsteil Winterstein auf der Liebensteiner Straße werden voraussichtlich in der 14. Kalenderwoche dieses Jahres, die am 30. März beginnt, fortgesetzt. Das ist der Inhalt einer Information von Ortsteil-Bürgermeister Manuel Venter (parteilos) an die Einwohner.

Das Landesamt für Bau und Verkehr, Region Mitte, bestätigt den Termin für den Verlauf der Woche. Schon in der kommenden Woche ist eine Bauanlauf-Beratung mit der ausführenden Firma Bickhardt-Bau geplant – dort werde über Details entschieden. Nach Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung zur Vollsperrung der Straße erfolge eine weitere Information. Der Verkehr werde wie in den vergangenen Jahren großräumig über Ruhla oder Brotterode umgeleitet. Auch die Abfallentsorgung im oberen Ortsteil erfolge wie in den letzten beiden Jahren. In der 15. Kalenderwoche werde bereits die provisorische Asphaltschicht, die zugunsten der Winterbefahrbarkeit aufgebracht wurde, zurückgebaut. Das Baufeld wird dann vollkommen unbefahrbar. Da in diesem ersten Bauabschnitt Kanäle gebaut werden, halte der Zustand länger an, ergänzt Venter. Er bittet darum, dies bei Ver- und Entsorgungsarbeiten zu beachten. Im November 2018 und 2019 war der Bauverlauf so gestaltet wurden, dass die Baustelle im Winter ampelgeregelt durchfahren werden konnte. Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsteilrates ist für den 21. April geplant.