Wieder ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis Gotha

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gotha vermeldete am Dienstag einen weiteren Todesfall. So stieg die Zahl, der an Corona verstorbenen Personen seit Ausbruch der Pandemie, jetzt auf 38 Menschen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.