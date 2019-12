Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wiedersehen macht Freude

Die ersten Schneeflocken kündigen an, dass nun endlich der Winter bei uns Einzug halten will. Manch einer wird sagen, das wird aber auch endlich Zeit, andere hätten sich viel lieber noch etwas länger Sonnenschein und Wärme gewünscht. Doch dafür gibt es andere Möglichkeiten, beispielsweise eine Fahrt in die Karibik oder in die Emirate. Zu dieser Jahreszeit sehr angenehm, das kenne ich aus eigener Erfahrung.

Während die meisten in der Kälte zittern, kann man bei angenehmen Temperaturen am Strand liegen oder sich unter Palmen die Zeit vertreiben. Die Tochter einer Bekannten schippert gerade mit ihrem Angetrauten zur Hochzeitsreise in der Karibik umher. Es sei traumhaft dort, teilte sie mit. Doch leider geht auch die schönste Reise einmal zu Ende. Bereits an diesem Wochenende treten sie schon wieder die Rückreise an. Gerne wäre das junge Paar noch ein paar Tage länger geblieben, allerdings warten zu Hause schon sehnsüchtig zwei Vierbeiner und wollen von ihrem Frauchen geknuddelt zu werden. Denn darauf mussten die beiden jetzt 14 Tage verzichten. Ein Leckerli gibt es garantiert.