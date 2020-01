Der Wohnwagen in Sundhausen brannte in der Nacht komplett aus. (Symbolbild)

Sundhausen. Ein Wohnwagen ist in der Nacht in Sundhausen völlig ausgebrannt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnwagen in Sundhausen brennt nieder

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Wohnwagen in Sundhausen (Landkreis Gotha) komplett ausgebrannt. Die Polizei teilte mit, dass gegen Mitternacht das Feuer in dem älteren Wohnwagenmodell ausgebrochen sei. Der Wagen stand auf einem Gartengrundstück am Kirchhög.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schließe ein Einwirken durch Dritte nicht aus, hieß es. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03621/ 781124 und der Bezugsnummer 0019418/2020 bei der Polizei in Gotha zu melden.