Wort zum Sonntag: Eine gute Tat ist mehr als ein Geschenk

Es klingelt an der Tür. Ich gehe zur Gegensprechanlage. Wer kann das nur schon wieder sein. Ich muss doch weg. Der nächste Termin wartet. „Ja, bitte?“ Eine unbekannte Stimme am anderen Ende antwortet: „Guten Tag. Ich möchte Sie besuchen. Ich habe Geschenke dabei!“

Geschenke? Heute? Geburtstag habe ich jedenfalls nicht. „Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Aber warten Sie. Ich komme kurz an die Tür.“ Wer kann das nur sein? Hereinlassen kann ich die Person wirklich nicht. Es ist gar nicht aufgeräumt. Die Kugeln vom Tannenbaum liegen noch herum. Das Geschirr vom Frühstück stapelt sich auf der Anrichte.

Ich laufe die Treppe herunter. Öffne die Tür. Vor mir … ein Berg aus Päckchen. Mit bunten Bändern und in Papier gewickelt. Überall Glitzer und rote Herzen. Dahinter reckt sich ein Kopf hervor. „Ich habe Geschenke für Sie. Sie können sich etwas aussuchen. Ich habe in Hülle und Fülle“, höre ich ihn sagen. Weihnachten ist doch schon lange vorbei. Und wie ein Sternsinger sieht er auch nicht aus.

Ohne etwas zu antworten, mache ich die Tür weiter auf. Er balanciert die Geschenke in den Hausflur. „Wollen wir vielleicht in Ihre Wohnung gehen?“ Meine Wohnung? Ich weiß nicht. Bei dem Chaos. Wie soll ich das auf die Schnelle bloß beseitigen? Was in den Paketen alles versteckt sein mag? Meine Neugierde siegt.

Ich gehe die Treppe hoch und mir folgt ein bunter Berg aus Geschenken. Aus dem Augenwinkel sehe ich ein kleines rosa Päckchen, eine grüne Plakatrolle und ein großes blaues Paket mit leuchtenden Sternen. In meiner Wohnung legt er die Geschenke überall verteilt in mein Wohnzimmer. „Du darfst aus dem Vollen schöpfen. Was brauchst du? Womit kann ich dir helfen?“

Ich bin überrascht und verwirrt. „Aber … warum?“ „Weil ich dir schenken möchte, was du nötig hast.“ Was ich nötig habe … Geduld mit meinen Kindern, Anerkennung am Arbeitsplatz, Kraft für eine Versöhnung mit meiner Nachbarin, Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden, Liebe zu den Fernen und Nächsten.

Er sieht mir in die Augen und mitten ins Herz. Ohne, dass ich auch nur ein Wort sagen muss, legt er fünf Geschenke auf mein Sofa. „Wir sehen uns jetzt öfters. Denn ich bin jeden Tag für dich da. Mit all dem, was du brauchst. Immer wieder neu. Kleb dir den in deine Wohnung.“ Er reicht mir einen gelben Post-It Zettel. Johannes 1, 16 steht darauf und: „Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.“

Eine gesegnete Woche!

Christina Petri ist Pfarrerin in Herbsleben und Döllstädt.