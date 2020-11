Zeit zum Stöbern im Gothaer Schloss Friedenstein

Gotha. Der Museumsshop im Schloss Friedenstein Gotha bietet ein adventliches Stöbern an. Geöffnet ist er Donnerstag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Auch wenn die Museen der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha coronabedingt geschlossen sind, steht der Museumshop am Nordportal des Schlosses weiterhin offen. Hier haben Besucher die Möglichkeit jeweils donnerstags bis samstags von 10 bis 15 Uhr zu stöbern. In der Adventszeit bietet das „Barocke Universum“ neben Büchern, Plüsch, Porzellan und verschiedene Spielsachen, die man unter den Weihnachtsbaum legen kann.