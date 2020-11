Wie viel Verkaufsfläche, wie viele Läden verträgt Gotha? Die Frage rückt mit der Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums an der Gartenstraße erneut auf die Tagesordnung. Eine Studie von Mai dieses Jahres hat eine Gesamtverkaufsfläche von 116.900 Quadratmetern für Gotha, inklusive Ortsteile, ermittelt.

Mit dem nun eröffneten Altstadtforum kommen mit Schlag weitere rund 6500 Quadratmeter hinzu. Rein rechnerisch wären das knapp drei Quadratmeter für jeden Gothschen. Ein Spitzenwert in Deutschland. Andererseits kaufen immer mehr Leute per Internet ein. Die Folge: Es gibt immer mehr Leerstand.

Auch in Gotha schließen Geschäfte. Demgegenüber kommen Märkte neu hinzu. Ob damit deutlich mehr Menschen nach Gotha zum Einkaufen kommen und sich das belebend für die Innenstadt auswirkt, das darf bezweifelt werden.

Das soll aber nicht die Freude über den neuen Lebensmittelmarkt als Ersatz für die alte Kaufhalle an der Gartenstraße trüben. Insbesondere Gotha-Nord-Bewohner hatten sich so einen Markt gewünscht. Der hätte an dieser Stelle gereicht. Für die anderen Geschäfte wäre in der Innenstadt reichlich Platz gewesen. Dieser Zug ist abgefahren. Die Folgen werden sich in den nächsten Jahren zeigen.