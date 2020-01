Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Züchter aus Remstädt stellen aus

In bewährter Qualität kündigt der Remstädter Geflügelzuchtverein seine Vereinsschau für das Wochenende an. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, sollen 311 in der Broihan-Schenke in Remstädt zu sehen sein. Die Schau ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag schließt sie bereits um 16 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Geflügelzüchtervereins.