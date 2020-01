Zukünftige Schüler treffen in Ohrdruf auf Absolventen

Die Staatliche Regelschule Ohrdruf zählt zwar zu den kleineren Schulen im Landkreis Gotha, existiert jedoch an diesem Standort bereits seit 1755. Somit sind seitdem Generationen von Ohrdrufern in diese Schule gegangen.

Zukünftige treffen auf Ehemalige

Zum jährlich Ende Januar stattfindenden Tag der offenen Tür strömen deshalb nicht nur die zukünftigen, sondern auch viele ehemalige Schüler in die am Michaelisplatz gelegene Bildungseinrichtung, so auch am Samstagnachmittag.

Zum Beginn des Tages der offenen Tür erwartete die Gäste auf dem Schulhof ein von Schülern der fünften bis neunten Klasse gestaltetes, musikalisches und tänzerisches Programm. In der Aula bot der Schulförderverein 19 verschiedene, selbst gebackene Kuchen an.

Laut Schulleiter Jürgen Wagner werden 145 Schüler von zehn Lehrkräften unterrichtet. Die Schule sei einzügig, es gebe aber derzeit zwei neunte Klassen. Traditioneller Einzugsbereich sei neben Ohrdruf noch der Ortsteil Gräfenhain.

Übergang ins Berufserleben erleichtern

Die Regelschule habe sich die Aufgabe gestellt, jeden Absolventen in eine Ausbildung zu vermitteln. Zu diesem Zweck gebe es einen Beratungs- und einen Berufsorientierungslehrer sowie Kooperationspartner in der Wirtschaft. Beispiele seien die Firmen Storck und Geis, die deshalb beide auch zum Tag der offenen Tür anwesend waren.

Eine langjährige Zusammenarbeit gebe es auch mit dem Alten- und Pflegeheim An den drei Teichen, in dem Schüler immer wieder Programme aufführen und kleinere Hilfeleistungen übernehmen. Zu den jährlichen festen Terminen gehöre zudem die Teilnahme der Schüler an der Berufsmesse im März. Man mache also sehr viel, um den Absolventen den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern.

Angesprochen auf die anstehenden Straßenbauarbeiten vor der Schule beschwichtigte Jürgen Wagner, dass der Altbau zwar nur ein 25 Zentimeter tiefes Fundament habe, dieses jedoch ab dem Sommer gesichert werde. Die dafür notwendigen 600.000 Euro würden vom Landkreis und der Stadt Ohrdruf zur Verfügung gestellt.