Gotha. Drei Fragen an Lars Backhaus, Musiker und Produzent aus Gotha.

Zurzeit nur noch Absagen

Lars Backhaus, Musiker und Produzent aus Gotha-Uelleben, ist selbstständig und hat eine Band, die Backhaus Music Company, mit der er in Deutschland und auch international erfolgreich ist.

Seit wann spüren Sie und Ihre Band die Corona-Krise?

Das ging Anfang März los. Da kamen die ersten Absagen. Und es wurden immer mehr. Auch die Fernsehshow Goldene Henne steht auf dem Prüfstand, selbst wenn diese Gala in Leipzig erst Ende Oktober stattfindet und meine Band wieder dabei sein soll.

Und was bedeutet die unklare Lage für Sie als Musik-Produzent?

Ich baue gerade mein Studio in Uelleben um. Dieses Projekt ist natürlich ebenfalls beeinflusst, denn da werden Zahlungen für Lieferungen von Equipment fällig.

Wie kommen Sie mit dieser Situation zurecht?

Ich habe gleich am Dienstag einen Antrag auf Soforthilfe ausgefüllt und zur Post gebracht. Das Land Thüringen will ja helfen, und der Bund auch. Ich finde es gut, wenn in dieser Krise nicht nur die Banken und große Unternehmen unterstützt werden, sondern eben auch die vielen kleinen Betriebe oder Selbstständige, wie es Musiker und andere Künstler oft sind.