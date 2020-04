Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusammenleben von morgen

Seit ich Kurd-Laßwitz-Stipendiatin bin, mache ich mir ganz ungewohnte Gedanken. Denn der Namensgeber meines Stipendiums schrieb utopische Literatur. Und so sinniere auch ich: Wie werden wir morgen zusammenleben? Was würde ich in der Gesellschaft von morgen – oder ganz einfach der von heute – gern verändern?

Bei einem Frühlingsspaziergang dachte ich drüber nach, wie gern ich mich mit anderen Homeoffice-ArbeiterInnen irgendwo in angenehmer Atmosphäre treffen und gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen könnte. Auch würde ich gern nachhaltiger leben, Kleider, die ich nicht mehr trage, mit anderen tauschen. Meine Bohrmaschine und meine Stichsäge benutze ich höchstens einmal im Jahr. Wäre es nicht viel sinnvoller, solche Geräte bei Bedarf auszuleihen?

Welcher Zufall! Just in diesem Moment stand ich vor dem Hauptmarkt 17, vor dem Lucas-Cranach-Gebäude. „Mehrgenerationenhaus, Café“, stand auf dem Schild an der Wand. Neugierig ging ich hinein – von der Corona-Pandemie war an jenem Märztag noch keine Rede – und entdeckte einen originell ganz aus Holz gestalteten Spielplatz, der von Kindern belagert war, im Hof. Die Räume des Cafés im ersten Stock waren einladend und in freundlichen Farben gehalten. Ein schönes altes Klavier stand an der Wand. Ich bestellte Fisch und Fenchel. Das preiswerte Essen schmeckte ausgezeichnet. Eine Dame fragte, ob sie sich zu mir setzen dürfe., und wir wechselten ein paar freundliche Worte: Sie erzählte, dass ihr Enkel auf dem Spielplatz ist und später hier am Kreativkurs teilnimmt. Sie machte es sich mit einem Getränk gemütlich, bis es Zeit war, den Kleinen wieder abzuholen.

Ich spazierte noch ein wenig durchs Haus. „Repaircafé“ stand an einer Tür. Auch ein Raum für gebrauchte Kleidung und andere Second-Hand-Waren war da. Das Kursprogramm umfasste Yoga, Tanz, Kreativangebote, Schreib- und Rechenkurse für Erwachsene. „Unser Motto hier im Mehrgenerationenhaus: Wir sind bunt, alle, jung oder alt, können bei uns mitmachen. Jeder darf sich engagieren und etwas ausprobieren“, erzählt Julia Krebs von der Geschäftsführung. „Sagen Sie mal – lesen Sie eigentlich utopische Literatur?“, hätte ich Julia gern gefragt, doch da kam Yvonne um die Ecke gefegt. Sie gehört, wie Aziz aus Afghanistan, zu den sechs Bundesfreiwilligen, die zur Zeit hier mitarbeiten. Sie leitet Workshops zur Herstellung von Naturkosmetik und gibt Nähkurse. „Da hätte ich gleich eine Frage“, schaltete ich mich ein. „Ich habe da nämlich so ein kompliziertes Schnittmuster herumliegen...“ „Bringen Sie’s vorbei, ich helfe Ihnen“, sagte die junge Frau freundlich, „ich kriege alles hin.“

Das Haus hat wieder geöffnet! Es gibt einen Lieferdienst für Einkäufe und Medikamente, Speisen zum Mitnehmen, und man kann telefonisch mit den MitarbeiterInnen ein Schwätzchen halten.

Hier geht’s zum aktuellen Programm: https://www.mgh-gotha.de/aktuelles/