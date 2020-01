Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahresrückblick 2019: Sanierungsfall Krankenhaus Greiz

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Im Oktober bestätigte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH mit ihren Krankenhäusern in Greiz und Schleiz, über die letzten Jahre in enorme finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Sie sei „ein Sanierungsfall“, so Schweinsburg damals.Angedeutet hatte sich die Situation allerdings schon länger. Bereits in der Jahresbilanz für 2017, die im November 2018 im Kreistag Greiz vorgelegt wurde, ist ein Fehlbetrag von rund 1,3 Millionen festgehalten. Laut Jahresabschluss 2018, der bisher noch gar nicht öffentlich diskutiert wurde, der Redaktion aber in Teilen vorliegt, trat 2018 erneut ein Fehlbetrag von rund 2,5 Millionen Euro auf.Zwei Geschäftsführer hatten in dieser Zeit jeweils nur wenige Monate die GmbH geleitet, Uta Lorenz kam am 1. Januar 2018 und wurde im September 2018 wieder abberufen.

Bei ihrem Nachfolger, Georg Detter, war die Zeitspanne sogar noch kürzer. Er kam im Februar 2019, bereits im September, schied er wieder aus diesem Amt aus.Kurz, nachdem dies öffentlich wurde, platzte auch die Bombe: Die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH steckte in massiven Schwierigkeiten. Zu den ersten Schritten gehörte die Kündigung der Ärzte des Medizinischen Versorgungszentrums, mit denen neu verhandelt werden sollte. Zudem wurden die Mitarbeiter gebeten, das 13. Monatsgehalt (Weihnachtsgeld) zu stunden, bis ein Sanierungskonzept vorliegt. Dafür hatte sich eine große Mehrzahl der Mitarbeiter ausgesprochen. Bis 31. März sollen die Gelder ausgezahlt werden.Zuletzt gab es positive Nachrichten von dieser Front: Die Aufsichtsratsvorsitzende Martina Schweinsburg erklärte in der zweiten Dezemberwoche, dass die Kündigung der MVZ-Ärzte zurückgezogen wurde und man nun gemeinsam mit ihnen an neuen Zielvereinbarungen arbeiten werde. Auch einen Termin für das Sanierungskonzept gibt es inzwischen. Es soll bis Ende Januar vorliegen, dann sollen auch die Maßnahmen zur Sanierung bekannt werden.Im gleichen Atemzug wurde auch der nächste Geschäftsführer vorgestellt, den man extra für die Sanierung geholt hatte: Ralf Delker, ein 57-jähriger Diplom-Kaufmann aus Leipzig, soll die Dinge nun richten. Noch bis 31. Dezember arbeitet er im Duo mit Chefarzt Peter Gottschalk – das war auch unter Detter schon so gewesen –, dieser wird zum Jahresende auf eigenen Wunsch aber wieder abberufen, um sich seinen Aufgaben als leitender Chefarzt und Chefarzt der Abteilung Inneres II zu widmen.Erste Gelder für die Sanierung sollen auch schon bewilligt worden sein, teilte die Aufsichtsratsvorsitzende mit. Der Kreistag habe im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung im November einem Gesellschafterdarlehen über 1,1 Millionen Euro zugestimmt. Auch die Sparkasse Gera-Greiz habe bereits einen Sanierungskredit bewilligt.Oberste Priorität habe, das Krankenhaus in Greiz in kommunaler Trägerschaft weiter zu führen, so Schweinsburg. Auch wenn inzwischen andere Mitbewerber ihr Kaufinteresse begründet haben. So berichtete zum Beispiel der Geschäftsführer der Thüringen Kliniken Saalfeld-Rudolstadt, Rolf Weigel, von Gesprächen mit Greiz und Schleiz. Nur wenige Tage später wurde allerdings bekannt, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits um die Aufhebung seines Geschäftsführer-Vertrages gebeten hatte.