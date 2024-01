Arnstadt. Zum Neujahrsempfang im Theatercafé zieht der Bürgermeister seine Sechsjahres-Bilanz

„Mit zahlreichen außenpolitischen Krisen und einer überfordert wirkenden Bundesregierung schlittert unser Land vom Wachstumspfad in die Rezession“, schilderte Stadtrats-Fraktionsvorsitzender Sebastian Köhler zum Neujahrsempfang der CDU Arnstadt mit Sekt und Häppchen am Donnerstagabend im Theatercafé. Gegenwärtig verzeichne Arnstadt jedoch Rekordeinnahmen an Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer, und mit über 28.000 Einwohnern gehöre man zu den wenigen Städten in Thüringen, die wachsen. Es gelte, dem Wähler zu vermitteln, dass eine bürgerliche Politik mit einem soliden wirtschaftlichen Sachverstand das Beste für Land, Landkreis und die Stadt Arnstadt sei.