Arnstadt. Auf dem teilweise zugefrorenen Gewässer in Arnstadt hat eine Feuerwehrübung stattgefunden.

An einer Übung zur Eisrettung nahmen am Donnerstagabend etwa 60 Arnstädter Feuerwehrleute, auch aus den Ortswehren, am Wollmarktteich in Arnstadt teil. Zum Einsatz kamen Schlauchboot, Schutzanzug, Steckleiter, Rettungsreifen und ein Spezialbrett zur Rettung verunglückter Personen, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist. Der Teich war größtenteils zugefroren, dennoch sollte er nicht von Personen betreten werden, warnte die Feuerwehr. Man wisse ja nicht, wo die Eisfläche nachgibt, das könne überall sein. Zehn Minuten im eiskalten Wasser würden dem Eingebrochenen kaum Überlebenschancen lassen.