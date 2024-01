Ilm-Kreis. Frank Kuschel will sich als Arnstädter Bürgermeister bewerben. 12 Kreistagsmandate werden angestrebt

Der Kreisverband der Linken mit seinen beiden Vorstandssprechern, Jenny Rotter und Lutz Kellermann, lud am Freitag zu einem Pressefrühstück ein, um in der Geschäftsstelle in Arnstadt über den Stand der Vorbereitung der Kommunalwahlen, über Kandidaturen und Schwerpunkte des Wahlprogramms zu informieren. Auch die Arnstädter Landtagsabgeordnete Donata Vogtschmidt und Kreistagsmitglied Jens Petermann gaben Auskunft. Der Kreisverband hat 151 Mitglieder.