Arnstadt. Der künftige Ortschronist soll das gemeinschaftliche und öffentliche Leben der Stadt Arnstadt und ihrer Ortsteile dokumentieren. Über das genaue Prozedere wird allerdings noch beraten.

Viele Kommunen haben einen Ortschronisten, der für die Nachwelt festhält und aufbereitet, was in der Gemeinde geschieht. In Arnstadt fehlt ein solcher seit Jahren, weshalb der Verein Pro Arnstadt schon 2019 einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat einbrachte. Nach langer Diskussion scheint es nun eine Lösung zu geben. Stefan Fricke, der zweite Beigeordnete des Bürgermeisters, erklärte kürzlich im Werkausschuss Kulturbetrieb, welche Anforderungen die Stadtverwaltung an einen ehrenamtlichen Ortschronisten stellt und wie dessen Tätigkeit organisiert werden soll.