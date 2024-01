Ilm-Kreis. Konzerte, Workshops und eine Protestkundgebung stehen in den kommenden Tagen auf dem Veranstaltungsplan im Ilm-Kreis:

Musikschüler bereiten sich mit Konzerten in Ilmenau auf Wettbewerb vor

Um für den anstehenden Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ gerüstet zu sein, bringen 15 Schüler der Musikschule Ilmenau zwei Konzerte als Generalprobe zu Gehör. Am Mittwoch, 24. Januar, sind die Holzbläser mit Klarinette und Blockflöte sowie die Gitarristen im Saal der Musikschule zu hören. Am Donnerstag, 25. Januar, gibt es Kammermusik mit Klavier, Violine und Blockflöte. Beide Konzerte beginnen um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Gäste sind herzlich willkommen.

Protest gegen Besuch von Björn Höcke in Neustadt am Rennsteig

Unter dem Motto „Keine Bühne für Faschisten“ wird am Mittwoch, 24. Januar, ab 18 Uhr vor dem Gemeindezentrum in Neustadt am Rennsteig zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Die Veranstaltung richtet sich gegen einen Besuch von Björn Höcke und Vertreter der AfD-Fraktion. „Björn Höcke und seine Anhänger spalten mit ihrem völkischen Weltbild die Gesellschaft. Ihre politischen Absichten bedrohen die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt. Zeigen wir ihnen, dass sie in Neustadt nicht willkommen sind“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Workshop zum Erreichen selbst gesteckter Ziele in Arnstadt

Wie man selbst gesteckte Ziele auch wirklich in die Tat umsetzen kann, vermittelt der Kurs „Ziele definieren – Ziele erreichen“, der am Samstag, 27. Januar, 10 bis 13 Uhr, in der Volkshochschule (VHS) Arnstadt angeboten wird. „Dieser Workshop schafft Verständnis darüber, wie wir in die Umsetzung kommen, um die Ziele auch wirklich zu erreichen. Sonst bleiben sie einfach nur Träume und Wünsche“, heißt es in einer Mitteilung der VHS. Die Teilnahme kostet 20,80 Euro. Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de oder unter Telefon: 03628/61070.

Analyse von Wasser- und Bodenproben in Ilmenau

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am Donnerstag, 1. Februar, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, in der Grundschule „Karl Zink“ in Ilmenau die Untersuchung von Wasser- und Bodenproben an. Gegen einen Unkostenbeitrag wird Wasser aus privaten Haushalten und Gärten auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht.

Interessierte sollten dazu circa einen Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf Schwermetalle oder Brauchwasser- beziehungsweise Trinkwasserqualität überprüft werden. Zudem werden Bodenproben zur Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu sollte von mehreren Stellen des Gartens oder Grundstücks eine rund 500 Gramm schwere Mischprobe mitgebracht werden.

Ortschaftsrat trifft sich in Großbreitenbach

Zu nächsten Sitzung des Ortschaftsrates Großbreitenbach wird am Donnerstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, ins Feuerwehrgerätehaus des Ortes eingeladen. Neben Informationen und Mitteilungen von Ortschaftsbürgermeister Nico Röser können interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Einwohnerfragestunde auch eigene Themen vorbringen und zur Diskussion stellen.

red