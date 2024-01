Gräfenroda. Kinder und Jugendliche aus dem Ilm-Kreis, dem Landkreis Gotha, Suhl und Steinbach-Hallenberg kämpfen beim Zwergencup am 27. und 28. Januar in Gräfenroda um die begehrten Zwergenpokale.

Beim 8. Zwergencup am Samstag, 27. Januar, und am Sonntag, 28. Januar kämpfen in der Turnhalle in Gräfenroda insgesamt 36 Teams in mehreren Nachwuchsturnieren um die begehrten Zwergenpokale in Gold, Silber und Bronze. Los geht es am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Turnier der G-Junioren. Es folgen die F-Junioren (13.45 Uhr) und die C-Junioren (18.30 Uhr). Am Sonntag treten die E-Junioren (9.30 Uhr) und die D-Junioren (14 Uhr) an. Mit dabei sind sowohl Teams von Vereinen aus dem Ilm-Kreis als auch aus dem Landkreis Gotha, Suhl und aus Steinbach-Hallenberg. Bei jedem Turnier werden auch die besten Torschützen, Spieler und Torleute geehrt.

Mehr Informationen gibt es online unter: www.gemeinde-geratal.de/eventer/7-zwergencup.

red