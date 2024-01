Arnstadt. Landesbank Hessen-Thüringen unterstützt mit einer Spende die Anschaffung eines E-Scooter-Simulators

Bevor die fünf Kinder mit Fotoerlaubnis aus der Kita Schillerstraße, alle in hübschen Matschanzügen, bei ihren Reaktionsübungen im Saal für einen Fernsehbeitrag gefilmt worden sind, durften sich auch alle anderen noch im Freien auf dem Balancier- und Barfußpfad austoben. Er gehört genauso zum Verkehrserziehungszentrum Jonastal in Arnstadt, wie ein Mountainbike-Parcours und natürlich der Verkehrsgarten für die Radfahr-Anfänger der 4. Klassen, die hier und auf einem Platz in Langewiesen Prüfungen in Theorie und Praxis ablegen.