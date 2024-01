Arnstadt. Arbeitsgemeinschaften und sportliche Wettkämpfe bietet der Jugendclub in Arnstadt an.

Der Kinder- und Jugendtreff Auf der Setze in Arnstadt hat große Abwechslung in seinen Angeboten im Februar. Ab Mittwoch, 7. Februar, findet die Arbeitsgemeinschaft Basketball von 19.30 bis 21 Uhr in der Hammerecke wieder statt.

Am 9. Februar veranstaltet man gemeinsam mit der Sportjugend Ilm-Kreis die Ballnacht in der Jahnsporthalle.

Für die Winterferien gibt es noch wenige freie Plätze, sowohl für Grundschulkids, als auch für die Älteren ab Klasse 5. Ein Hallenfußballturnier gibt es mit dem Verein Direkt am 14. Februar. Am Freitag, 23. Februar, bleibt der Club geschlossen. An diesem Tag findet die Sozialraumkonferenz für Arnstadt statt, in der die Weichen für den neuen Kinder- und Jugendförderplan des Ilm-Kreises (2025 bis 2028) gestellt werden.

Am 24. Februar wird im Setzeclub der FIFA Club-Champion an der Playstation gesucht. Dazu erfolgt die Anmeldung im Club.

Der Jugendclub ist Montag bis Donnerstag von 13 bis 19 Uhr und Freitag 13 bis 20 Uhr geöffnet. Als Arbeitsgemeinschaften werden angeboten: Hip Hop, Kreativ, Küche für alle, auch Tischtennis, Billard, Dart, Kicker, Airhockey und Zocken sind möglich.