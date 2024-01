Arnstadt. Berufsinformationsmesse an der Arnstädter Berufsschule bietet 1150 Besuchern direkte Kontakte zu Firmen an

Auf große Resonanz von Jugendlichen mit ihren Eltern traf am Samstagvormittag die 14. Arnstädter Berufsinformationsmesse, die mit einem Tag der offenen Tür in der Berufsschule gekoppelt war. Franz-Josef Willems, Vorsitzender der Initiative Erfurter Kreuz, als Hauptveranstalter, übergab in deren Namen einen Scheck über 1000 Euro an die Berufsschule, in der 450 Schüler lernen, das Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau hat insgesamt 1250 Schüler. In Arnstadt werden Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Kfz-Mechatroniker, aber auch Gold- und Silberschmiede und Graveure ausgebildet. Die Vorbereitung auf eine akademische Laufbahn ist an der Berufsschule Ilmenau konzentriert.