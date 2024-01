Arnstadt. In Arnstadt erinnerte man an die Opfer des Nationalsozialismus mit Andacht und Kranzniederlegung.

Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erinnert an alle Opfer des Nationalsozialismus aus Anlass der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die sowjetische Armee am 27. Januar 1945. Dort starben neben etwa einer Million Juden etwa 100.000 nicht-jüdische Häftlinge. Unter ihnen Sinti und Roma, Andersdenkende, Widerstandskämpfer, Kriegsgefangene, Homosexuelle, Behinderte. Arnstadt gedachte der Opfer mit einer Ökumenischen Andacht in der Himmelfahrtskirche und einer Kranzniederlegung am Rufer auf dem Alten Friedhof. Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) zitierte einen Zeitzeugenbericht und sprach von der industriellen Vernichtung von Menschenleben, die von Deutschen ausging. Es entstehe große Wut und Entsetzen darüber, dass es wieder Pläne gibt, Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Das sei alarmierend, abstoßend, widerlich und eine Bedrohung. Damit bezog er sich auf ein Treffen in Potsdam von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und rechtsextremen Unternehmern.