André Heß über eine dramatische Begegnung am Beckenrand

Neulich in einem Schwimmbad. Im Sportbecken neben mir schwimmt scheinbar ein Profi. Der überholt mich auf der Bahn ständig. Selbst mit Kraulen komme ich dem Brustschwimmer nicht davon. Mir reichts! Ich muss an Land durchpusten und beobachte eine verzweifelte Mutter, die ihren beiden Kindern den Köpfer vom Beckenrand ins Wasser beibringen will. Der kleinere Junge hat heulend resigniert, während seine größere Schwester immer noch drauf und dran ist, zu springen. Sie trägt eine große Taucherbrille, steht an der Kante, beugt sich nach vorn, den Kopf zwischen den Oberarmen, das Kinn in Richtung Brust. Sie braucht eigentlich nur noch nach vorn zu kippen. . Tut sie aber nicht. Auch nicht nach dem zehnten Versuch. Die Mutter im Wasser redet unaufhörlich auf sie ein. Trau dich, stell dir vor, du springst in einen Reifen vor dir. Doch das Mädchen hat Angst. Sie steht in der Hocke immer wieder wie angewurzelt und kann einem leid tun. Irgendwann hat auch die Mutter endlich ein Einsehen. Das wird heute nichts mehr. Das Mädchen ist erlöst.