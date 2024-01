Stadtilm. Am 10. Februar stellt der Stadtilmer Carnevalclub die Prinzenpaare vor und lädt zum Festumzug durch die Stadt ein.

Der Stadtilmer Carnevalclub (SCC) ruft alle Narren dazu auf, sich am Samstag, 10. Februar, am Festumzug durch „Blaunasien“ zu beteiligen. Los geht es 11.11 Uhr am Rathaus mit der feierlichen Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) an den Stadtkommandanten. Dann wird auch das große und kleine Prinzenpaar vorgestellt.