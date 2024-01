Ilm-Kreis. Thüringer Bauernverband beteiligt sich an bundesländerübergreifenden Aktion am Mittwochvormittag.

Ab Mittwochmorgen, 31. Januar, sind die Zufahrten der Autobahnen im Ilm-Kreis für mehrere Stunden blockiert. Doch nicht nur im Ilm-Kreis, in ganz Thüringen und darüber hinaus in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, informiert der Thüringer Bauernverband, der in engen Absprachen bei der Planung der Protestaktion mit den Verbandskollegen in den benachbarten Bundesländern steht. Von 8 bis 13 Uhr, mit der Kernzeit von 9 bis 12 Uhr, soll demnach das Auffahren auf eine Autobahn nicht möglich sein – ausgenommen von der Blockade sind Rettungs- und Einsatzfahrzeuge.