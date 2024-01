Ilm-Kreis. Ilmenau lädt ein: Kabarett, Lesungen und Live-Musik auf der Kleinkunstbühne.

Die Kleinkunstbühne „Kleinod“ in Ilmenau lädt am 3. Februar um 19.30 Uhr zum Kabarett mit Philipp Schaller „Sie mich auch“ ein. Er ist künstlerischer Leiter der Dresdner Herkuleskeule, setzt sich in seinem Programm zwischen alle Stühle von links und rechts. Angekommen in der radikalen Mitte nimmt er sich selbst gepflegt auseinander und verspottet die Verlogenheit der sogenannten Aufgeklärten.

Thüringen, Deine Sprache 2

Am 10. Februar wird um 19.30 Uhr der Dokumentarfilm „Thüringen, Deine Sprache 2“ gezeigt. Gerald Backhaus, der aus Gotha stammende Regisseur, zeigt die sprachliche Vielfalt im Thüringer Land, also fast oder bald vergessene Sprachen: die Dialekte.

Film „Master Cheng in Pohjanjoki“ und ein Konzert

Ein weiterer Film läuft am 15. Februar um 19.30 Uhr mit „Master Cheng in Pohjanjoki“. Am 17. Februar gibt es ein Konzert um 19.30 Uhr mit „Tavama Niehaus & Oil Tree“, die Lieder sind aus Reisen in die Mittelmeerregion entstanden.

Tickets für alle Veranstaltungen unter tickets.kleinod-ilmenau.de/kleinod.

red