Ilm-Kreis. Hermann Onko Aeikens (CDU) spricht im Interview zu den Bauernprotesten, deren Ursachen und deren Fortgang.

Hermann Onko Aeikens war von 2009 bis 2016 Landwirtschafts- und Umweltminister in Sachsen-Anhalt und von 2016 bis 2019 Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der 72-Jährige sprach unlängst auf einem landwirtschaftlichen Forum der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung auf Schloss Ettersburg im Weimarer Land. Dort ging er auch auf die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten 75 Jahren ein. Die Reduktion von landwirtschaftlicher Fläche – täglich allein 56 Hektar in Deutschland – sei laut Aeikens gravierend. Wie er den Konflikt zwischen Landwirten und Politik befrieden würde, äußert er nun in einem Telefoninterview von seiner Heimat Eilsleben-Drackenstedt im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, aus.