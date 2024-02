André Heß kann endlich beim Football mitreden

Zwei Wochen vor dem Mega-Ereignis in der NFL, dem Super Bowl in Las Vegas, habe ich endlich die Spielregeln vom American Football verstanden. Ausgiebige Live-Übertragungen der Playoffs brachten mich eines Abends wie aus heiterem Himmel zu der Erkenntnis. Nachlesen oder gar aus den Fachbegriffen der Reporter und Experten schlau zu werden, kam bis dahin nicht infrage. Zuvor grübelte ich, was denn wohl „3 für 10“ bedeutet. Bis es Klick machte: Es ging für die Offensive um drei Versuche, die 10 Yards als Raumgewinn zurückzulegen, um erneut mindestens drei Versuche für weitere 10 Yards zu bekommen und möglichst die Endzone zu erreichen, mit einem Touchdown. Die Defensive versucht dies zu unterbinden, um selbst in Ballbesitz zu kommen. Dabei dauert das eigentliche Spiel nur vier Mal 15 Minuten netto, bei Punkten, inkompletten Pässen oder Fouls wird aber die Zeit angehalten. Es geht ruppig zu, ist sehr abwechslungsreich und spannend. Nur das endlose Gequatsche der Moderatoren geht einem auf den Zeiger. Aber das ist ja beim Fußball nicht anders.