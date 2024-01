Arnstadt. AfD nominiert 13 Bewerber für Stadtrat in Arnstadt.

Am 27. Januar haben die AfD-Mitglieder in Arnstadt ihre Kandidaten für die Stadtratswahl in diesem Jahr aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung. Kreissprecher Marcus Bühl dankte in seiner Eröffnung für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Die Liste wird von Markus Klimpel angeführt, auf den Plätzen zwei und drei folgen die aktuellen Stadträte Hubert Tykwer und Klaus-Peter Neuhaus. Neben den bestehenden Stadträten wurden insgesamt 13 Kandidaten auf der Liste gewählt. Klimpel sagte zur Aufstellung: „Ich bedanke mich für das große Vertrauen, das mir und der aktuellen Stadtratsfraktion entgegengebracht worden ist. Wir gehen zuversichtlich in die Wahl am 26. Mai, denn neben einer kompetenten Liste haben wir auch die Eckpunkte für unser Wahlprogramm besprochen.“ Weiter heißt es, dass man zuversichtlich sei, so stark vertreten zu sein, dass es in der nächsten Wahlperiode nicht wieder zu einer Ausgrenzung der AfD bei der Besetzung der Ausschussvorsitzenden kommen werde und man noch aktiver die kommunale Entwicklung in der Stadt prägen werde.