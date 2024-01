Ilm-Kreis. Landwirte senden am Mittwochvormittag mit einer besonderen Protestform ein deutliches Signal nach Erfurt und Berlin.

Das, was die aktuell irrwitzig hohen Benzin- und Dieselpreise nicht geschafft hatten, schafften die Landwirte am Mittwoch: Sie leerten von 8 bis 12 Uhr die Autobahnen in ganz Thüringen und somit auch im Ilm-Kreis.