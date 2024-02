Ilm-Kreis. Wort zur Wochenwende von Konrad Schäfer, Theologe und Kirchenmusiker der Pfarrei Sankt Elisabeth Arnstadt

Oft brennt abends im Flur meiner Wohnung das Licht einer Kerze. Es sorgt in den dunklen Stunden für Wärme und Orientierung. Selbst in der kleinsten Ecke der Wohnung ist ihr Schein wahrnehmbar. An diesem Samstag gedenkt die katholische Kirche des heiligen Bischofs Blasius, der laut Legende einem kleinen Jungen im Gefängnis das Leben gerettet hat, der drohte, zu ersticken.