Arnstadt. Partnerschaftsverein der Kreisstadt feiert das 30-jährige Bestehen und präsentiert eine Ausstellung

Es begann mit einem Zufall. „Eines Tages kam meine Kulturamtsleiterin Hannelore Rempt zu mir und sagte: „Bürgermeister, wir waren im Urlaub in Südfrankreich. Da waren auch Leute aus Le Boscaut dort. Die haben gesagt, sie hätten Interesse an Kontakten zu einer Bachstadt. Das waren glühende Bach-Fans“, erinnert sich Arnstadts Altbürgermeister Helmut Hüttner daran, wie die Städtepartnerschaft mit Le Bous­cat begann, die in diesem Jahr nun schon Perlenhochzeit, sprich ihr 30-jähriges Bestehen, feiert.