Frankenhain. Im zweiten Jahr als Liga-Neuling ist ein Dartclub aus Frankenhain sehr erfolgreich. Diesmal holen bisher in sechs Spielen sechs Siege.

Sie wissen, wie es sich als Neuling in einer Liga anfühlt. In der vorangegangenen Saison starteten die Spieler des Dartclub Kaputte Schranke Frankenhain in der Bezirksliga Thüringen der Mitteldeutschen Steeldartliga, wurden Tabellenerste mit nur einer Niederlage. Nun setzen sie die Erfolgsgeschichte eine Liga höher in der Landesliga West fort. Alle fünf Hinrundenpartien hatten sie gewonnen, dazu kam Anfang Januar ein weiterer Sieg in der ersten Partie der Rückrunde: Ichterhausen I. und Ichtershausen II., Vacha, Bad Tennstedt und ein Team aus Erfurt mussten sich bisher den Frankenhainern geschlagen geben.