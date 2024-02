Haarhausen. Der Haarhäuser Carneval Verein startet am Wochenende in die Hochphase der 51. Saison

Mit Alaaf und Helau startete der Haarhäuser Carneval Verein (HCV) am Wochenende in die Hochphase der närrischen Saison und feierte mit Freunden und Fans die ersten zwei Büttenabende, seiner nun schon 51. Saison. „Knapp 190 Mitglieder engagieren sich im Haarhäuser Carneval Verein“, begrüße Präsidentin Andrea Poppitz-Münster, die seit 15 Jahren dem Verein vorsteht, die Gäste. „Ob in der Bütt, beim Tanzen und beim Singen, sie alle wollen euch zum Lachen bringen. Mit viel Spaß, Freude und ein wenig Knowhow stellen wir euch ein Programm der Extraklasse zu Schau.“