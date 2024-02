Dornheim. Der Bürgermeister wundert sich über Haltung der Straßenverkehrsbehörde und hofft, dass nach langem Stillstand Bewegung in die Angelegenheit kommt.

Gut 500 Meter ist die Straße im Dornheimer Gewerbegebiet lang. Ein gutes Dutzend Verkehrsschilder steht in der Straße Am Lohfeld und weist mehrfach auf die gebotene Geschwindigkeit, auf verschiedene Parkverbote zu verschiedenen Zeiten hin und gibt Auskunft darüber, an welchen Stellen sich die Verkehrswege in Sackgassen wandeln.