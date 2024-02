Arnstadt. Das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis soll zum 1. April in Kraft treten. Der Cannabis Social Club Arnstadt will sich für regulierte Strukturen im Umgang mit Marihuana einsetzen und den gemeinschaftlichen Anbau fördern.

Die Ampelkoalition hat ihre Unstimmigkeiten ausgeräumt und hält an der geplanten Legalisierung von Cannabis fest. Ein entsprechendes Gesetz soll Mitte Februar verabschiedet werden und zum 1. April in Kraft treten. Dann fallen der private Eigenanbau und der Besitz von Cannabis für Volljährige in bestimmten Mengen nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz.