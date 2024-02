Arnstadt. Gedenkteilnehmende bedrängen so lange AfD-Mitglieder, bis die Polizei einschreitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

49 Sekunden dauert das Video. Aufgenommen wurde es am 27. Januar zum Holocaust-Gedenken am Rufer in Arnstadt. Es zeigt, wie zwei Männer den Landtags- und Kreistagsabgeordneten Olaf Kießling (AfD) bedrängen und versuchen, ihn am Ablegen eines Blumenstraußes am Mahnmal zu hindern. Einer dieser Männer breitet eine Antifa-Fahne aus, will so den Rufer vor Kießling abschirmen. Die Schubsereien gehen weiter, bis die Polizei eingreift.